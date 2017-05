【フェア】 2017年5月30日 07:00





遠い星空の伝説に想いを馳せるロマンティックな日、7月7日。プロポーズや入籍日として選ばれることもある特別な一日です。「スタージュエリー」ではこの日を"LOVE STAR'S DAY"とし、「最愛の人と、最愛のジュエリーに出会ってほしい」という想いを込め、6月1日(木)~7月9日(日)、ブライダルフェアを開催します。



フェアに合わせて、新作のブライダルリングが登場。その他、さまざまなサービスが用意されています。この機会に、ふたりの誓いをのせる特別なリングを、スタージュエリーで見つけてくださいね。



<<新作リング>>

[SUNSHINE OF LIFE]



太陽をイメージした新作のブライダルリング。エンゲージメントリングは、8つの爪でセンターダイヤモンドを包み込むようにセッティングし、気高いダイヤモンドの輝きと、生命力を感じさせる太陽の印象が、自信に満ち溢れた指先を演出します。このエンゲージにぴたりと重なるのは、同じく太陽をイメージしたデザインのマリッジリング。リング側面の8か所にステーションを取り、フォルム全体で太陽の輝きを表現しています。

Pt950ダイヤモンドエンゲージメントリング0.2ct~¥266,000~

Pt950ダイヤモンドマリッジリング¥120,000 Pt950マリッジリング¥110,000

☆6月1日発売



[Premium Eternity Rings-STAR ETERNITY]



毎日着けたままでいられるエタニティリング、Premium Eternity Ringsから、ダイヤモンドの間にさり気なく星がデザインされた「STAR ETERNITY」が登場。強度・輝き・永久保証が揃ったスタージュエリーならではのエタニティリングです。

Pt950ダイヤモンドマリッジリング¥150,000

K18YGダイヤモンドマリッジリング¥130,000

☆6月1日発売



<<スペシャルサービス>>

[オリジナル婚姻届プレゼント]

期間中、エンゲージメントリング、もしくはマリッジリング(ペア)をご成約の方に、スタージュエリーのオリジナル婚姻届をプレゼント。7月1日以降に店頭にてお渡しします。



=For Engagement Ring=

[High Quality Diamond]

極めて流通量の少ない、クラリティのトップグレード、"Flawless(フローレス)""IF(インターナリーフローレス)"のトリプルエクセレントダイヤモンドを特別にラインナップ!



[ブリリアントボックス]



エンゲージメントリングをご成約の方には、リングが光を受けてハートのシルエットを描く

ブリリアントボックスをプレゼント。



[Blue Diamond]





25万円(税抜)以上のエンゲージメントリングをご成約の方に、リングの内側にブルーダイヤモンドをセッティングします。



=For Marriage Rings=

[Craftsmanship Service]

マリッジリングの内側に好きな石を留める"Wishing Star"のほか、"Anniversary Disk"、"Baby Spoon"から選べる人気のサービス。ふたりのために、すべて自社工房でカスタマイズしてお届けします。



[オリジナルジュエリーボックス]



マリッジリングをペアでご成約の方には、ふたりが出会う、七夕の夜空をイメージしたオリジナルジュエリーボックスをプレゼント。



<<店舗限定ブライダルリング刻印サービス>>

[ENGRAVING SERVICE]



期間中、対象店舗にてブライダルリングをご成約の方に、リングの内側にご自身の筆跡をそのままレーザー刻印できるスペシャルサービスを実施。おふたりの愛の証となるブライダルリングが、よりいっそう、特別なものに。お名前や記念日、メッセージなど好きな言葉を入れることができます。

対象店舗:元町本店、銀座店、表参道店、ランドマークプラザ店、新宿伊勢丹店、池袋西武店、梅田阪急店、名古屋三越店

※一部、対象外のリングがございます。

※刻印可能な文字数は、リングのデザインによって異なります。



<お問い合わせ>

スタージュエリー銀座店 03-5537-8088