夏のお疲れ頭皮をすっきりリフレッシュ☆「uka」に期間限定スパメニュー『夏のマリンクレイスパ』登場！

【その他】 2017年6月28日 07:00





いよいよ夏本番、頭皮にとっては最も過酷な季節です。冷房によって頭皮は乾燥。流れる汗とともに頭皮を健やかに保つために必要なミネラルも流出。ベタつきやニオイも気になります。



そんな夏のダメージで疲弊した頭皮をリフレッシュしてくれるのが、「uka」の夏季限定ひんやり爽快スパメニュー『夏のマリンクレイスパ』! ひんやりと冷感を与えるウカシャンプーwake up up up!ですっきりと頭皮を洗い上げた後、ミネラルたっぷりのマリンクレイ(海泥)パックを塗布。頭皮に瑞々しさや弾力を取り戻すことで、夏に蓄積したダメージによって起きる秋の頭皮トラブルを予防します。さらに、冷房による冷えや熱帯夜の寝不足によって凝り固まりやすい首肩のリンパ周辺も、しっかりとほぐしていきます。



さまざまなストレスにさらされる夏。複合的なお悩みにお応えする期間限定のヘッドスパメニューを、ぜひ試してみてください!



[夏のマリンクレイスパ]

所要時間・価格: 70分 8,000円

※Cu by uka 二子玉川店 ・ 梅田店 70分 7,000円

※+¥500でスカルプクレンジング d&lが付けられます。

※全て税抜です。

実施期間:7月1日(土)~9月30日(土)

実施店舗:uka 東京ミッドタウン店、丸の内KITTE店、広尾店

Cu by uka 二子玉川店、梅田店



<お問い合わせ>

uka Tokyo head office 03-5775-7828

www.uka.co.jp