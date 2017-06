【アイテム】 2017年6月23日 07:00





「エミリオ・プッチ」から、世界の11都市をモチーフにデザインされた限定スニーカー『Sneakers of the World』が発売されます。



ミラノのダイナミックさやマイアミのトロピカルな雰囲気、ソウルの輝きなど、世界の各都市からインスピレーションを得たエクスクルーシヴなカラーコンビネーションで展開するスニーカーのシリーズで、上記の都市以外にもフィレンツェ、ローマ、パリ、ロンドン、ドバイ、モスクワ、香港、ニューヨ―クがラインナップ。各都市の名前をシューズのかかと部分に刺繍し、ヴィヴィッド・カラーのゴムバンドをあしらった、ユニークでファッショナブルなデザインです。





左上から時計回りに:ミラノ、フィレンツェ、ニューヨーク、ロンドン

各¥64,000(税抜)



公式オンラインブティックでは現在発売中、日本のエミリオ・プッチブティックでは6月25日(日)より販売がスタートします。



好きな都市で選んでも、カラーリングで選んでも楽しいSneakers of the Worldで、足元をファッショナブルに彩って。



<お問い合わせ>

エミリオ・プッチ ジャパン 03-5410-8992