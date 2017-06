「フィジーウォーター」と「esNAIL」がコラボ☆特別デザインのネイルでフィジーウォーターがもらえるキャンペーン実施！

【フェア・イベント】 2017年6月14日 07:00





完全無添加のナチュラルミネラルウォーター「FIJI Water(フィジーウォーター)」と、ネイルサロン「esNAIL(エスネイル)」がコラボレーションし、夏にぴったりなキャンペーンを実施します!







7月1日(土)~7月31日(月)の期間中、全国の「esNAIL」にて、フィジーウォーターをイメージしたキュートでさわやかな「フィジーウォーターネイル」3種(各¥9,800/税抜)を、コラボ特別価格で展開。「フィジーウォーターネイル」を施術した方には、フィジーウォーター500mlを1本プレゼントします。「フィジーウォーターネイル」を施術しなくても、店頭でフィジーウォータージャパンの公式インスタグラムをフォローし、フィジーウォーターとネイルの画像をハッシュタグ #フィジーウォーターネイル とともにインスタグラムに投稿すると、もれなくフィジーウォーター500mlを1本プレゼント。「フィジーウォーターネイル」を施術して、インスタグラムフォロー&投稿すれば、計2本プレゼントとなります!



太陽の下で映える「フィジーウォーターネイル」と、水分補給にマストなフィジーウォーター。ぜひこの機会に、esNAILで指先のおしゃれを楽しんで!



<お問い合わせ>

・フィジーウォーター

株式会社インターパイロン 0120-981-958(平日10:00~18:00)

フィジーウォーター通販ショップ One and Only http://fijiwater.oneandonly.jp/

公式Instagram http://instagram.com/fijiwaterjapan



・esNAIL

03-5766-7780

https://es-nail.jp/

Instagram https://www.instagram.com/esnail_japan/