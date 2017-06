自分だけの「ハワイアナス」を作れる！「ビーミング by ビームス」にてカスタマイズオーダー会を開催

【フェア・イベント】 2017年6月20日 07:00

シンプルなデザインと豊富なカラーバリエーション、その年だけのアニバーサリーモデルなど、世界中で愛されているサンダル「ハワイアナス」。





サンダル/大人)¥2,500(税込)/33-34(21.5cm)~43-44(28.5cm)

サンダル/子供)¥2,000(税込)/23-24(15cm)~31-32(20.5cm)

リベット)¥500/¥1,000



「ビーミング by ビームス」では、昨年に引き続き、オリジナルの「ハワイアナス」をカスタマイズできるオーダー会を開催します! さらにオリジナリティを出せると好評だった、鼻緒に付ける飾り"リベット"もラインナップ。またお買い上げの方にノベルティとして、ビーチボールをプレゼント。

※ノベルティは数量限定、無くなり次第終了。



本格的な夏を迎える前に、ぜひあなただけのハワイアナスを手に入れてください!



[Make Your Own havaianas 開催店舗]

■7/7(金)~7/17(月)

ビーミング ライフストア by ビームス ららぽーと横浜店

■7/21(金)~7/30(日)

ビーミング ライフストア by ビームス ららぽーと立川立飛店

ビーミング ライフストア by ビームス アミュプラザ長崎店



www.bminglifestore.jp