白シャツのように着るきものを提案する老舗から生まれた新ブランド「THE YARD」が、ゆかたのポップアップストアを開催

"白シャツのように着る新しい日常をつくるきもの"をテーマに、100年近くの歴史を持つ株式会社やまとから生まれた新ブランド「THE YARD(ザ・ヤード)」。現代のライフスタイルやカルチャーに溶け込む新しい「きもの文化」を目指し、"日本"だからこそ実現できるきものの伝統と魅力を大切にしながら、きものの世界に新しい風を吹き込んでいます。



THE YARDでは、反物、帯、履物、帯留などきもの一式はもちろんのこと、バッグ、ヘアアクセサリー、ストール、 傘など和装に必要な全アイテムを取り揃えます。反物は、ジェンダーレスに着られるものをご用意。また、スタイリング&バイイング・ディレクションには、広告やCM、雑誌などで活躍する人気スタイリストの井伊百合子氏を迎え、Hender Scheme(エンダース キーマ)や minä perhonen(ミナ ペルホネン)、SIRI SIRI(シリ シリ)など、メイド・イン・ジャパンの小物をセレクトしています。



5月から7月にかけては、新宿伊勢丹とBEAMS JAPANにてゆかたのポップアップストアを開催。夏を前に、今年の一着を...と考えている方に、ぜひ訪れてほしいイベントです。



現代の和装のニュースタンダードとは何かを考え、新しいきもののカタチを切り開くブランド、THE YARD。これまできものとは無縁だと思っていた方も、THE YARDのゆかたやきものを身に着けて、新しいライフスタイルを体験してはいかがでしょうか。



[THE YARD ゆかた POP UP STORE]

5月31日(水)~6月6日(火)

場所:東京都新宿区新宿3-14-1 伊勢丹新宿店本館7階=呉服

営業時間:10:30~20:00



[THE YARD at BEAMS]

6月21日(水)~7月11日(火)

場所:東京都新宿区新宿 3-32-6 BEAMS JAPAN

営業時間 11:00~20:00



www.the-yard.jp