「Teva（テバ）」インスタグラム投稿キャンペーン開催＆期間限定ポップアップスト アがオープン！

【フェア・イベント】 2017年5月 3日 07:00





1984年に世界で初めてストラップ付きスポーツサンダルを開発したことから誕生した「Teva®(テバ)」が、"OLD SOUL,NEW SOLE(オールドソウル、ニューソール)"キャンペーンを実施中! キャンペーン特設サイト(http://jp.teva.com/topics/old-soul-new-sole-campaign.cgi)がオープンしています。



"OLD SOUL NEW SOLE"とは、"OLD SOUL"="ブランドの DNAを受け継ぐ精神(ストラップ付きスポーツサンダルのオリジネーターであり、ブランドのヘリテージを大切にするマインド)"、"NEW SOLE"="新しい機能(常に新しいものに目を向けて、ライフスタイルや時代に合った進化を続ける姿勢)"を表しています。キャンペーンでは、そんな Tevaの"OLD SOUL, NEW SOLE"をさまざまな形で表現していきます。



4月26日(水)~5月31日(水)の期間には、お気に入りのTevaを自分らしく自由に表現した写真を大募集。ハッシュタグ「#TevaAndMe」とともに、写真をインスタグラムに投稿してください。



また、5月20日(土)~7月30日(日)の期間は、原宿にある、蚤の市をコンセプトにしたショップ「NOMADIC LIFE MARKET」にて、2017年春夏のラインナップから約70アイテムが勢揃いするポップアップストアを開催します。



カジュアルはもちろん、ドレスアップしたときのはずしにも。春夏の足元を軽やかに彩ってくれるTevaのサンダルを、この機会に手に入れてくださいね!



["OLD SOUL, NEW SOLE"キャンペーン概要]

①お気に入りのTevaをインスタグラムにアップ!

手に入れた時期を問わず、お気に入りのTevaの写真の投稿を募集します。ハッシュタグ「#TevaAndMe」のほか、「誕生日プレゼントにもらった」「初めての海外旅行で履いた」などのエピソードや、ユニークなハッシュタグを添えた投稿もお待ちしています。

●開催期間:2017年4月26日(水)~5月31日(水)

●参加方法:あなたのお気に入りの Tevaを履いた足元やフットウェアだけを撮影した写真などを、インスタグラムに、ハッシュタグ「#TevaAndMe」をつけて投稿するだけ。

●特典:投稿していただいた写真の中から、厳正なる抽選にて10作品を選出。選出された方には賞品として「Tevaオリジナルバックパック」をプレゼントいたします。



②原宿にTevaポップアップストアがオープン!

Tevaの2017年春夏シーズンの新作スポーツサンダルやスニーカー約70アイテムが一挙に並ぶ期間限定のストアを、「NOMADIC LIFE MARKET」にて展開します。豊富なラインナップから、あなた好みのTevaを見つけてください。

●開催期間:2017年5月20日(土)~7月30日(日)

●場所:NOMADIC LIFE MARKET(東京都渋谷区神宮前3-21-1 プラフロール神宮前 1F / 03-3403-2772)

●営業時間:12:00~20:00



キャンペーン特設サイトURL:http://jp.teva.com/topics/old-soul-new-sole-campaign.cgi



<お問い合わせ>

デッカーズジャパン 0120-710-844

jp.teva.com

www.facebook.com/TevaJapan