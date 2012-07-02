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【グルメ】
「ドン ペリニヨン」と「ブルガリ 東京レストラン」のコラボ「究極のピクニック エクスペリエンス」に今年はロゼが登場！

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今年で5年目となる、ドン ペリニヨンと「ブルガリ 東京レストラン」のコラボレーション「Ultimate Luxury Picnic Experience with Dom Perignon（究極のピクニック エクスペリエンスをドン ぺリニヨンとともに）」がいよいよスタート！ 今年は初夏発売のドン ペリニヨン ロゼの新ヴィンテージ2005に合わせ、ドン ペリニヨン ロゼとのエクスクルーシブなキャンペーンも加わりバラエティーに富んだ究極のエクスペリエンスを提案します。

季節毎に異なる設えも楽しめる「ラ・テラッツァ ドン ペリニヨン ラウンジ」で、心地よい春から初夏にかけてはドン ペリニヨン ロゼ、ドン ペリニヨンそれぞれのピクニック エクスペリエンスをご用意。ピクニックバスケットは、最大4名でのシェアが可能。ドン ペリニヨンのボトル1本とフィンガーフードなどが入ったバスケットに加え、パスタ、チョコレート・ジェムズ（宝石）、コーヒーなどが合わせて提供されます。

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テラスならではの開放感、都会の真ん中で自然の風を感じながらドン ペリニヨン ロゼをピクニック気分で満喫する、遊び心にあふれたラグジュアリーなひとときを堪能してください。

[ラ・テラッツァ ドン ペリニヨン ラウンジ：究極のピクニック エクスペリエンス]
●スプリング ピクニック エクスペリエンス
期間：4/24（月）～5/31（水）
価格：ピクニックバスケット（ロゼ）￥67,000（税・サービス料別）/ドン ペリニヨン ロゼ ヴィンテージ 2004 1本
ピクニックバスケット（ブラン）￥40,000（税・サービス料別）/ドン ペリニヨン ヴィンテージ 2006 1本

●サマー ピクニック エクスペリエンス
夏にかけてはドン ペリニヨン ヴィンテージ 2006に加えドン ペリニヨン P2-1998バージョンのピクニック エクスペリエンスも楽しめます。
期間：7/14（金）～8/4（金） 予定
価格：ピクニックバスケット（P2-1998）￥70,000（税・サービス料別）/ドン ペリニヨン P2-1998 1本
ピクニックバスケット（ブラン）￥40,000（税・サービス料別）/ドン ペリニヨン ヴィンテージ 2006 1本

●オータム ピクニック エクスペリエンス
期間：9/22（金）～10/13（金） 予定
価格：ピクニックバスケット（P2-1998）￥70,000（税・サービス料別）/ドン ペリニヨン P2-1998 1本
ピクニックバスケット（ロゼ）￥67,000（税・サービス料別）/ドン ペリニヨン ロゼ ヴィンテージ 2004 1本
ピクニックバスケット（ブラン）￥40,000（税・サービス料別）/ドン ペリニヨン ヴィンテージ 2006 1本

[ブルガリ ラ・テラッツァ ドン ペリニヨン ラウンジ]
東京都中央区銀座2-7-12 ブルガリ銀座タワー11F
お問い合わせ：ブルガリ 東京レストラン 03-6362-0555
※ラ・テラッツァ ドン ペリニヨン ラウンジは天候等により営業時間が異なりますので
営業日時等については下記までお問い合わせください。
http://www.bulgarihotels.com/ja-JP/

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