「DIESEL」がナオミ・キャンベル、チャリティ団体「Fashion For Relief」と協力して立ち上げた“CHILD AT HEART”スタート！

【アイテム】 2017年5月 4日 07:00





「DIESEL」が、ファッションアイコンで活動家のナオミ・キャンベルと協力し、チャリティコレクション"CHILD AT HEART"を立ち上げます。







このコレクションでは、子どもたちがデザインした作品を、ナオミ・キャンベルが世界の子どもたちのために立ち上げたFashion For Reliefプロジェクトを通じて、Tシャツやパーカーとして展開されます。



現在、世界中の子どもたちの4分の1にあたる12億人が、繁栄から取り残された発展途上国の地域で暮らしており、2億3000万人の子どもたちは危機的な状況のため、住む場所を失っています。10人のうち1人が紛争地帯で生活しています。Fashion For Reliefは、このような世界的な問題への認識を高めるため、2005年に設立されました。福祉向上を目的として活動しており、世界中のチャリティ団体と協力し必要な資金を集めています。今回のCHILD AT HEARTコレクションから得た収益金の一部もFashionFor Reliefに寄付されます。





カラフルなハートやテントウムシなどハッピーなモチーフがデザインされたコレクションは、オンラインと世界中のDIESEL145店舗を通して販売。さらに、ジャンパオロ・ズグーラが撮影し、ナオミ・キャンベルとニコラ・フォルミケッティほか著名人が出演するキャンペーンを製作しました。



CHILD AT HEARTプロジェクトでは、参加者全員が、この重要な活動をサポートする熱意から、無償で協力しています。



有名なフォトグラファー、デビッド・ラシャペルが手がけたキャンペーンで「Make Love Not Walls(壁を築くのではなく、愛を育もう)」と呼びかけたDIESELだからこそ実現したコレクションです。ぜひチェックしてくださいね!



[動画 CHILD AT HEART:DIESEL×Fashion For Relief with Naomi Campbell]

https://youtu.be/jfBeay0QmqI



www.diesel.co.jp