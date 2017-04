「エミリオ・プッチ」のスカーフをカフタンにアレンジできるイベント“Scarf Kaftan Event”を、阪急うめだにて開催！

【フェア・イベント】 2017年4月19日 18:00





「エミリオ・プッチ」が、梅田阪急にて、ブランドの代表的なアイテムのひとつであるシルクスカーフを2枚合わせてカフタンにアレンジオーダーできる"Scarf Kaftan Event"を開催します。



合わせるシルクスカーフは、定番から新作プリントまですべての90cm×90cmと70cm×70cmサイズの中から好きなものをセレクトできます。



注目は、今回発売される限定スカーフコレクションの"Cities of the World"モスクワエディション。Cities of the Worldは、世界の各都市をモチーフに描いたスカーフのスペシャルコレクション。2017年は、ロシアの首都モスクワを舞台に、伝統的なマトリョーシカ人形とユニークな聖ワシリイ大聖堂を描いたアーティスティックなデザインのスカーフが発売されます。





Cities of the World モスクワエディションスカーフ

¥45,000(税抜)

※但しカフタンの場合は¥92,000(税抜)



このイベントは梅田阪急にて4月12日(水)~25日(火)まで開催され、他店でも順次展開の予定。スカーフをもっと楽しみたい方に、ぜひチェックしてほしいイベントです!



[エミリオ・プッチ Scarf Kaftan Event]

開催日程:開催中~ 4月 26日(火)

開催場所:阪急うめだ本店 5階イベントスペース(大阪府北区角田町 8-7)

スカーフカフタン価格:90cm×90cm ¥92,000(税抜)、70cm×70cm ¥64,000(税抜)

※前後のスカーフは同一のアイテム(サイズ/プリント)となります。

※縫製には10日前後のお時間をいただきます。



<お問い合わせ先>

エミリオ・プッチジャパン 03-5410-8992