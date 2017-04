「GINZA SIX」に「クロエ」の新作バッグ“NILE”のポップアップブティックがオープン！

【フェア・イベント】 2017年4月16日 07:00

2017年4月20日、銀座にオープンする話題の商業施設「GINZA SIX」にて、「クロエ」の新作バッグ"NILE(ナイル)"のポップアップブティックをオープンします!



2017年春夏コレクションのランウェイにて発表されたNILEは、クロエのアーカイブからインスピレーションを得て生まれ、ジュエリーのようなゴールドの丸いブレスレットハンドルが特徴です。



今回のポップアップブティックでは、ブレスレットハンドルのサークルシェイプやボディのクリーンな輪郭を思わせるデザインの遊び心溢れる特別なスペースに、NILEの豊富なラインアップを取り揃えます。



ボディは、クロエが得意とするシンプルなサドルシェイプとコンパクトなハーフムーンシェイプの2型で展開。マスキュリンとフェミニンをツイストさせたようなサドルシェイプのタイプは、デイからイブニングまで、さまざまなスタイルとシーンに、ジュエリーを身につけるようにさりげなく、かつエレガントに持つことのできる新しいファッションステートメントバッグです。ブレスレットハンドルは、ハンドルとして使用するだけでなく、取り外し可能なショルダーストラップを使用する際にボディのフロントに倒すことで、シグネチャーとなり強い存在感を放ちます。





"NILE"SMALL BRACELET BAG (W19.5×H16×D6.5cm)

Biscotti beige / off white / motty grey / black 167,000円



ハーフムーンタイプは、バッグの底にイニシャルやお気に入りのアルファベットチャームを付けることで、自分だけの特別なバッグが完成します。よりフェミニンかつ軽やかに持つことができ、イブニングスタイルに最適です。





"NILE"SMALL MINAUDIERE BAG (W20×H12×D6cm)

スムースカーフスキン Black / off white 153,000円

(追加ALPHABETチャーム 各5,000円)



また、スエードとスムースカーフスキン、スモールグレインラムスキンのパッチワークによるNILEブレスレットバッグが、ポップアップブティック限定で登場します。





"NILE" SMALL BRACELET BAG (W19.5×H16×D6.5cm)

Biscotti beige / full blue 251,000円

☆ポップアップブティック限定



注目のアイコンバッグが一堂に会するこの機会を、どうぞお見逃しなく!



[Chloe NILE POP-up boutique]

日程:4月20日(木) ~ 5月31日(水)

場所:GINZA SIX 2階 SIXIEME GINZA (シジェーム ギンザ)

TEL:03-6263-9866



<お問い合わせ>

クロエ カスタマーリレーションズ 03-4335-1750

www.chloe.com