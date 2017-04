【ニューオープン】 2017年4月20日 07:00





2017年4月20日、東京・銀座6丁目中央通りに誕生する大型商業施設「GINZA SIX」。その1階に『ロレックス ブティック レキシア GINZA SIX 店』がオープンします!



国内最大級の品揃えを誇る店内には、スイス本社監修の上質で高級感あふれる最新インテリアを導入。ロレックスの世界観を表現した空間で、心ゆくまで吟味することができます。



話題のスポットにオープンするロレックス ブティックで、あなたに寄り添う一本を見つけてください。



[ロレックス ブティック レキシア GINZA SIX 店]

東京都中央区銀座6-10-1 GINZA SIX 1階

03-3573-1879

営業時間:10:30~20:30