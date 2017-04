241ブランドが集結！ 銀座エリア最大の複合商業施設「GINZA SIX」4/20にオープン!!

【ニューオープン】 2017年4月17日 07:00





2017年4月20日(木)、銀座6丁目に銀座エリア最大の複合商業施設「GINZA SIX」が誕生します!



コンセプトは"Life At Its Best 最高に満たされた暮らし"。GINZA SIXでは、最先端のスタイルと真のラグジュアリー、そしてサービス、環境など、すべてを高いレベルで提供。単に高価で高級なものではなく、人生を豊かに充実させてくれる、最高に価値のあるモノや体験をラグジュアリーと捉え、世界でGINZA SIXにしかない特別な場と仕掛けを創発し、新たな価値"New Luxury"を世界に向けてプレゼンテーションします。



松坂屋銀座店の単独建替えではなく、周辺を含む2街区を合わせた再開発により、ワールドクラスクオリティの商業空間を実現。ファッション以外にも、暮らしを彩るライフスタイル雑貨やこだわりのレストラン、カフェが揃います。さらに、メンバーシッププログラム、プレミアムサービス、クリエイティブなアートやイベントにより、充実した体験が可能です。







241もの店舗の中には、日本初、銀座初の店舗や世界最大級、日本最大級の店舗も多数。また、能楽最大流派「歓世流」の能楽堂や、ツーリストサービスセンター/観光バス乗降所など、今まで以上に観光拠点としての価値を高めています。



オープンを記念し、各ショップからGINZA SIX限定アイテムが登場。「AHKAH」や「DAMIANI」「FENDI」「JIMMY CHOO」など、Oggi読者にも人気のブランドからも、今回だけの特別なアイテムが展開されます。



唯一無二の街、銀座に、新たな価値をもたらすGINZA SIX。銀座でのショッピングがもっと楽しくなりそうです!



