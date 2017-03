東京で育った有機野菜を味わえるファーム直営レストラン「NOZ BY T.Y.FARM」、4/7、天王洲アイルにオープン！

【グルメ】 2017年3月28日 13:30





東京・青梅の自社農場「T.Y.FARM」で生産した無農薬・無化学肥料野菜を使用したメニューを提供する、ファーム直営レストラン「NOZ BY T.Y.FARM(ノズ バイ ティーワイファー/以下NOZ)」が、2017年4月7日(金)、天王洲アイルにオープンします。



「NOZ」は、土や種からこだわって生産した自社の野菜をメインとして使用し、「"Seed to Table"-種から食事まで-」をコンセプトに、東京の"地産地消"を掲げ、有機野菜の生産チームとシェフが連携し、季節の野菜と食材を贅沢に使用した料理を提供。エグゼクティブシェフには、イタリア星付きレストランでスーシェフを務めた経歴をもつ西田浩隆が就任します。







緑黄色野菜の王様と呼ばれるほど栄養価の高いケールをふんだんに使用した『カーリーケール シーザーサラダ/¥800(税込)』をはじめ、皮付きのままパリッと焼いた琉球ロイヤルポークと柔らかく甘みの強い黒田五寸人参を組み合わせた『琉球ロイヤルポークのポルケッタと黒田五寸人参/¥1,400(税込)』など、オーガニック野菜を使用した健康的な料理をカジュアルに楽しめます。







食事のほか、旬の野菜や季節によって味と香りが変わるこだわりの生ハチミツ、グルテンフリーのスイーツなどの販売も。



東京で作られたこだわりの野菜を、思う存分堪能してください!



[NOZ BY T.Y.FARM(ノズ バイ ティーワイファーム)]

☆2017年4月7日(金)オープン

●所在地:東京都品川区東品川2丁目2-43

東京モノレール、りんかい線「天王洲アイル駅」から徒歩約5分

JR 品川駅 港南口から徒歩約15分

●営業時間・定休日:9:00~21:00 / 年中無休※年末年始を除く

ランチ 11:30~15:30 / 平均予算1,000円(税込)

ディナー 18:00~21:00 / 平均予算3,000円(税込)

●お問い合わせ:03-6433-1126