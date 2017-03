【フェア・イベント】 2017年3月17日 07:00





「FIGARO Pari」銀座店にて、3月31日(金)まで、職人技が光る注目のジュエリーブランド「RICO by mizuki shinkai」のポップアップイベントが開催中です。



RICO by mizuki shinkaiは、自然が育んだパールの美しさ、天然石の力強さ、繊細な手作りの柔らかさと温もりをもつ日本のジュエリーブランドです。素材ひとつひとつと向き合い、伝統的な技術と斬新なアイデアでデザイナー兼職人が1点1点工房で手作りしています。



それぞれの表情の違いが楽しめるジュエリーは全て1点物。繊細な感性が光る、今注目の大人ジュエリーを、ポップアップイベントでチェックしてください。



[RICO by mizuki shinkai POP UP]

開催期間:~3月31日(金)

開催店舗:FIGARO Paris 銀座店

東京都中央区5-2-1 東急プラザ4F

お問い合わせ:03-3575-5020



http://figaro-paris.jp/