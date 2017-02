期間限定店舗で楽しめる、「リプトン」が提案する紅茶の新スタイル“Good in Tea”！

【グルメ】 2017年2月 4日 07:00





「リプトン」から、リプトンオリジナルデザインのジャー「ランタンジャー」に紅茶とドライフルーツ、ハーブやスパイスを入れたアレンジが楽しめる"Good in Tea"が登場します。







"Good in Tea"は、昨年夏に話題となった、フルーツをカスタマイズしてタンブラーに入れて楽しむスタイル"Fruits in Tea"に続き、この冬リプトンが提案する新しい紅茶の飲み方。夏の「タンブラー」に代わり、「ランタンジャー」に紅茶とさまざまなドライフルーツやハーブ、スパイスなどを入れた、「あたたまる」「おちつく」「とろける」「すっきりする」「おぎなう」といった5つのホットアレンジメニューから選べる冬の新しい紅茶スタイルです。



2月1日~3月31日の期間には、渋谷に"Good in Tea"を楽しめる"Good in Tea Stand&Car"が登場。またキッチンカー"Good in Tea Car"が3都市を廻ります。また、リプトン公式オンラインストアでは、家で"Good in Tea"を作れる"Good in Teaキット"を数量限定発売中です。



気分やコンディションにあわせて選べる"Good in Tea"を、ぜひお試しください!



[Good in Teaキット]



価格:980円(税込)

内容:

・リプトン イエローラベル 10袋

・リプトン オリジナルジャー (490ml)

※Good in Teaキットのガラスジャーは、期間限定スタンドで購入できるランタンジャーと異なり、金属製の取っ手がジャー上部についておりません

・ホームメイドレシピ付きリーフレット

販売サイト:リプトンオンライン公式ストア

楽天:http://item.rakuten.co.jp/lipton-brooke/lpt00021/

Yahoo!: http://store.shopping.yahoo.co.jp/liptonstore/lpt00021.html



[Good in Tea Stand]

期間:2月1日(水)~3月31日(金)

場所:渋谷モディ 1Fポップアップストア

営業時間:11:00~21:00 (L.O. 20:50)

販売価格:全5種メニュー

ランタンジャー1000円(税込)※数量限定 / カップ500円(税込)



[Good in Tea Car]

●名古屋:オアシス21 NHK名古屋放送センタービル連絡通路手前

※営業時間...2/1(水)~2/22(水) 10:00~22:00(L.O.21:50)



●大阪:グランフロント大阪 北館1F けやき並木ZARAHOME前

※営業時間...2/24(金).3/9(木) 8:00-19:00(L.O.18:50)



●有楽町:有楽町ロフト 入口前スペース

※営業時間...3/11(土)~3/31(金) 10:30-21:00(L.O.20:50)



販売価格:全5種メニュー

ランタンジャー1000円(税込)※数量限定 / カップ500円(税込)



<お問い合わせ>

ユニリーバお客様相談室 フリーダイヤル 0120-238-827

(受付時間 9:00~17:00 / 土・日・祝日除く)

リプトンホームページ http://www.lipton.jp/

"Good in Tea"キャンペーンサイト http://brand.lipton.jp/leaf/good_in_tea/