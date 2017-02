“旅”がテーマのコンセプトショップ「FROM WHERE I STAND」が新宿＆京都髙島屋にてポップアップイベント開催中！

【フェア・イベント】 2017年2月 3日 12:17





博多のデザインホテル「WITH THE STYLE」、神戸「ORIENTAL HOTEL」の敷地内にある"ホテルの中にある最高の売店"をコンセプトに掲げたコンセプトストア「FROM WHERE I STAND(http://fwis.jp/)」。



旅に役立つあらゆるアイテムを取り揃えている同店が、新宿髙島屋4階、京都髙島屋2階のスタイル&エディットにて、ポップアップイベントを開催中です。



今回のポップアップイベントでは"旅"をテーマしたスペシャルなコラボアイテムなどをご用意。また期間中には、ゲストアーティストを招いたスペシャルイベントも開催されます。





ELIN×FWIS One Piece Dress ¥41,000

ST.CAT×FWIS Earring ¥10,000

FWIS Special Key holder ¥2,900



今回しか手に入らないものが並ぶ特別なポップアップイベントで、ぜひ「FROM WHERE I STAND」を楽しんでください!



[スペシャルイベント]

●新宿髙島屋4階 スタイル&エディット

日時:2月4日(土) 13:00~17:00

お問い合わせ:03-5361-1015

ゲスト:Julia (アーティスト / http://gunns.jp/model/julia/)

☆5,000円以上お買い上げの先着20名の方に、Juliaさんがライブでドローイングしたトートバッグをプレゼント!



●京都髙島屋2階 スタイル&エディット

日時:2月5日(日) 13:00~17:00

お問い合わせ:075-252-7710

ゲスト:Jun Hagan(アーティスト / http://www.commune-ltd.com/model/hagan/)

☆5,000円以上お買い上げの先着20名の方に、Jun Haganさんがライブでドローイングしたトートバッグをプレゼント!