スタイリスト亀恭子さん＆人気インスタグラマーが発信！「AMO'S STYLE by Triumph」HPに“オトナかわいい”新コンテンツが登場

「AMO'S STYLE by Triumph(アモスタイル バイ トリンプ)」の公式ホームページに、どんなライフシーンでも素敵に輝いていたい女性に向けた"オトナかわいい"新コンテンツが登場しました!



新コンテンツは"AMO'S closet(アモクローゼット)"と"AMO'S diary(アモダイアリー)"の2つのコンテンツで構成されています。



"AMO'S closet"は、人気スタイリスト亀恭子(かめ きょうこ)さんがプロデュース。クローゼットという名にふさわしく、アウターだけではなく、ランジェリーでも"オトナかわいい"を取り入れたコーディネートを、春夏秋冬のシーズンごとに提案します。亀恭子さんプロデュースのアウター×ランジェリーのトータルコーディネートは、どんなライフシーンも素敵に輝きたい女性におすすめです。



"AMO'S diary"では、オシャレ感度が高い8名のインスタグラマーが「AMO'S STYLE by Triumph」がある暮らしを発信していきます。隔週で随時アップデートされる彼女たちのこだわりショットから、最新トレンド情報、日常に見え隠れする"オトナかわいい"モノやコトをキャッチすることができます。



"オトナかわいい"情報がたくさん詰まった新コンテンツを、ぜひチェックしてくださいね!



■AMO'S STYLE by Triumph公式ホームページ http://www.amos-style.com/2017/

■AMO'S closet(2/28公開) http://www.amos-style.com/2017/closet/

■AMO'S diary http://www.amos-style.com/2017/diary/