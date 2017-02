アーティスト KYOTAROによる7年ぶりの大型個展、「DIESEL ART GALLERY」にて開催

【その他】 2017年2月20日 07:00





「DIESEL ART GALLERY」にて、2017年2月24日(金)~5月18日(木)の期間、個人の創作活動からコマーシャルワークまで幅広い活動で注目を集めるアーティスト KYOTARO(www.kyotaro.biz)の7年ぶりとなる大型個展「Clad in the Universe 宇宙を纏う」を開催します。



KYOTAROは、異次元の目に見えない存在に形を与えることで、作品を制作しています。ふとした瞬間に私たちが感じる何かの気配や、神秘的な体験は、KYOTAROの作品制作において大切な要素です。今にも動き出しそうな躍動感あふれる画面、水滴や気泡の質感の描写、光、神々や幻獣、動物、妖精など、繊細で綿密なタッチからなる作品は、白黒を基調と

しながら、鑑賞者の意識を刺激し鮮やかな世界へと引き込みます。



今回は、「10万年後の世界で、未来人がまとう衣」をテーマに描いたドローイングを中心とした新作の大型作品13点と、ペイントも含めた小作品約80点を展示する大型個展。液体や光でできた衣、意識のやりとりを促す衣、通信機能が備わった衣など、現実での再現が難しく、普段見慣れない造形を表現することで、遠い未来に想いを馳せ、未知の世界を探求する空間を作り出します。



会場では展示作品をはじめ、ポストカードなどの展覧会限定オリジナルグッズも販売。また、会期中の4月28日(金)19:00~21:00にはサイン会の開催も予定しているので、ぜひ足を運んでくださいね!



[Clad in the Universe 宇宙を纏う]

会期:2017年2月24日(金)~5月18日(木)

会場:DIESEL ART GALLERY(東京都渋谷区渋谷1-23-16 cocoti B1F)

TEL:03-6427-5955

WEB:www.diesel.co.jp/art

開館時間:11:30~21:00

入場料:無料