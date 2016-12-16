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【アイテム】
イタリアのジュエラー「QAYTEN」から、貴重なベビーアコヤを使ったフルエタニティリングが登場

イタリアのジュエラー「QAYTEN（ケイテン）」が展開する「TWIST COLLECTION」に、天然無調色のベビーアコヤを使ったフルエタニティリング"TWISTリング"が新たに加わりました。

TWISTring.jpg
WG/ベビーアコヤ、PG/ベビーアコヤ、YG/ベビーアコヤ 各￥110,000＋税

TWISTリングは、天然無調色のベビーアコヤパールの2～2.5mmの粒を使用。均一的なフルエタニティのセッティング技術は、アルチザンならではの手仕事です。

シーンを選ばず付けられる華奢なデザインは、重ね付けも楽しめます。ひとつ持っていればジュエリーコーディネートの幅が広がる上質なリングを、ぜひ手に入れて！

<お問い合わせ>
ケイテン 03-6206-6429
http://qayten.net/

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