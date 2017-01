「DIESEL」から「MAX BRENNER」とコラボした、ポップなスペシャルバレンタインパッケージが登場！

【その他】 2017年1月19日 07:00





「DIESEL」とNYをはじめ世界で人気を集めるチョコレートブランド「MAX BRENNER」とのコラボレーション第2弾として、キャッチーなバレンタインパッケージが登場!



パッケージには、スター柄が目を引くミニ・バックパックと、MAX BRENNER人気NO.1のチョコレート"NUTS"がセット。中にあなたが選んだ彼へのスペシャルなプレゼントを入れることができます。



自分でも欲しくなっちゃうキュートなパッケージで、とびきりポップなバレンタインを楽しんでくださいね!



[2017 DIESEL VALENTINE WITH MAX BRENNER SPECIAL PACKAGE]

パッケージ内容:

■MAX BRENNER"NUTS"

(キャラメリゼしたピーカンナッツをミルクチョコでコーティングし、ココアをまぶした人気NO.1のチョコレート)

■DIESEL MINI BACKPACK(レッドまたはブラック)

■SPECIAL GIFT FOR HIM

(DIESELストア内にて、お好きなギフトをお選びください。 MAX BRENNERストアでは、アンダーウェアもしくはソックスとの組み合わせでの販売となります。)

価格:

■DIESEL:スペシャルパッケージ¥4,104(税込)+ギフトとして選んだアイテムの価格

■MAX BRENNER:スペシャルパッケージ+アンダーウェア¥7,344(税込)/スペシャルパッケージ+ソックス¥5,400(税込)



販売期間:2017年1月18日(水)~ 2月14日(火)



取扱い店舗:

■DIESEL STORE / DIESEL ACCESSORIES STORE(※一部店舗を除く)

☆パルコ5店舗では、パルコ限定カラーも登場☆

取扱店舗:DIESEL札幌パルコ / DIESEL 浦和パルコ / DIESEL 池袋パルコ / DIESEL ACCESSORIES STORE 広島パルコ / DIESEL ACCESSORIES STORE 福岡パルコ



■MAX BRENNER

直営店:表参道ヒルズ店 / 広尾プラザ店 / 東京ソラマチ店 / イクスピアリ店 / ルクア大阪店

百貨店催会場:丸井今井札幌本店 / 西武池袋本店 / そごう横浜店 / JR名古屋タカシマヤ / 広島三越 / 岩田屋本店 / あべのハルカス近鉄本店



※ミニ・バックパックやチョコレート単体での販売はございません。

※数量限定販売のため、なくなり次第終了となります。

※一部お取扱いのない店舗がございます。

※画像はイメージです。



<お問い合わせ>

DIESEL JAPAN0120-55-1978(11:00~18:00)

www.diesel.co.jp