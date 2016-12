ベイクルーズの「LOVE MORE FASHION」キャンペーン特設サイトにて、臼田あさ美さんのインタビューが本日公開！

【その他】 2016年12月22日 18:10





ベイクルーズが12月25日(日)まで実施している、ファッションをもっと好きになり、楽しみ、長く大切に扱ってもらうための活動「LOVE MORE FASHION ~好きなファッションを、もっと好きになろう~」。



公開中の特設サイトでは、ファッションの楽しみ方やお気に入りのアイテム、さらには譲れないこだわりについて、世界で活躍中のモデルのリヒトさんや、1月にパリコレを控える「ホワイトマウンテニアリング」デザイナー相澤陽介さん、コラボレーションするアパレルが毎回売り切れる人気スタイリストの辻直子さんらが語るスペシャルインタビューコンテンツ、「LOVE MORE FASHION STORY」を連載。そして本日、本連載の最後を飾る、女優 臼田あさ美さんの「LOVE MORE FASHION STORY 04 臼田あさ美篇」が公開されました!

インタビューでは"私服がかわいすぎる"と話題の臼田さんが、誰にも教えたことのない人生最愛のファッションアイテムの紹介をはじめ、ファッションへの想いが詰まった貴重なエピソードを公開。見る者を引き寄せる演技力とリラックスした雰囲気が放つ魅力で、男女問わず幅広い世代の方々から人気を博す臼田さんならではの、今回の特設サイトでしか見ることができないファッション観を楽しめます。



ほかにもトピックス満載の特設サイトを、ぜひ今すぐチェックしてくださいね!



LOVE MORE FASHION 特設サイト http://campaign.baycrews.co.jp/2016winter/