2017年02月 着回しアイテム

2WAYインナーダウン

すそを折り返して丈が変えられる優秀設計かつニットと布帛の異素材切り替えが新鮮。薄く軽量で保温性・通気性に優れた高密度織物を使用。

ダウン¥33,000(Saturday in the park 渋谷ヒカリエShinQs〈Saturday in the park〉)

※商品はすでに売り切れている可能性があります。あらかじめご了承ください。

Oggi2017年2月号掲載

モデル着用の商品詳細は本誌でチェック!

>> Oggiのご購入はこちら